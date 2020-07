Gb, nozze Beatrice di York: nelle foto ufficiali manca il padre Andrea

Anche una sola foto può fare la differenza. Se a condividerla, poi, sono i reali inglesi, nulla passa inosservato. Così è successo all'immagine pubblicata sabato 18 luglio sugli account social della Royal Family inglese, in occasione del matrimonio di Beatrice di York con l'imprenditore di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi. Nello scatto sono presenti, oltre ai due neo sposi, solo la regina Elisabetta e il principe Filippo, a debita distanza secondo le regole anti Covid (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Assenti illustri nella foto, invece, i rappresentanti della famiglia York e genitori della sposa, come il principe Andrea o la ex moglie Sarah Ferguson, che erano ovviamente presenti alle nozze.