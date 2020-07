Coronavirus Usa, Muji annuncia bancarotta: ricorso al Chapter 11

La catena giapponese, specializzata in abbigliamento, arredamento e accessori da viaggio, ha presentato in Delaware richiesta di bancarotta assistita. "Muji ha risentito degli effetti devastanti della pandemia di Covid-19 sulla vendita al dettaglio in negozio e, di conseguenza, coglierà l'occasione per concentrare i propri sforzi negli Stati Uniti sui principali mercati regionali e sul commercio digitale", ha affermato l’ad. Parte di questo rifocalizzazione comporterà la chiusura di "un numero limitato" di negozi

La catena giapponese Muji, specializzata in abbigliamento, arredamento e accessori da viaggio, ha presentato in Delaware, negli Stati Uniti, richiesta di bancarotta assistita, il cosiddetto Chapter 11. È solo l’ultimo dei brand a richiederla a causa della crisi economica provocata dal coronavirus. "Muji ha risentito degli effetti devastanti della pandemia di Covid-19 sulla vendita al dettaglio in negozio e, di conseguenza, coglierà l'occasione per concentrare i propri sforzi negli Stati Uniti sui principali mercati regionali e sul commercio digitale", ha affermato l’amministratore delegato Satoshi Okazaki. Parte di questo rifocalizzazione, riferisce Cnn, comporterà la chiusura di "un numero limitato" di negozi (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).