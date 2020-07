8/26 ©Getty

I bambini sono tra le categorie messe più in pericolo dalla pandemia anche dal punto di vista sanitario. Secondo il gruppo di esperti sanitari General's independent accountability panel (IAP) for every woman, every child, every adolescent, scelti dalle Nazioni Unite, sono oltre 400mila le morti in più nel mondo tra i bambini sotto i 5 anni causate dall'interruzione dei servizi sanitari e sociali per la pandemia

Emergenza coronavirus, 400mila bambini morti in più in tutto il mondo per scarse cure