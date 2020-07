Coronavirus, negli Usa quasi 60mila contagi in un giorno

Negli Stati Uniti il numero totale di casi è salito a oltre 3 milioni e 300mila. Il Paese del Centro America è ora il quarto al mondo per numero di decessi. Nuovo record in India: più di 28mila casi in un giorno. Intanto è attivo in Catalogna un nuovo lockdown in otto città

I contagi da coronavirus nel mondo hanno superato i 12 milioni e 910mila, mentre le vittime sono oltre 569mila. Sono i dati riportati dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti, il paese più colpito al mondo, restano l’epicentro della pandemia: nell’ultimo giorno hanno registrato ieri 59.747 nuove infezioni in 24 ore. Il numero di casi confermati è di 3.301.820 e il numero di morti è salito a 135.171 (442 in più in 24 ore). Intanto il Messico ha superato l’Italia per il numero di vittime ed è ora il quarto Paese per quanto riguarda i decessi. Secondo i funzionari sanitari messicani, "ci sono 299.750 casi confermati di infezione e 35.006 morti in Messico" (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).