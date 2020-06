1/15 ©Ansa

In Italia si riaccende il dibattito sui vitalizi ai parlamentari, dopo lo stop al loro taglio in Senato. Ma come funziona negli altri Paesi? In diversi Stati non c'è un vero e proprio vitalizio ma una pensione, in alcuni casi equiparata a quella degli altri lavoratori. L'erogazione a vita è prevista invece in Germania e in Russia. Nessun trattamento di questo tipo per i deputati del Parlamento europeo. Ecco i trattamenti economici che ricevono i politici di altri Paesi

Il Senato italiano annulla la delibera sul taglio dei vitalizi agli ex parlamentari