Secondo un sondaggio del New York Times in collaborazione con il Siena College, il candidato dem ha un largo vantaggio sul tycoon non solo nel voto nazionale per la Casa Bianca ma anche in sei Stati in bilico, i cosiddetti 'battleground States', con un margine di almeno sei punti e uno medio di nove. Si tratta del Michigan (+11%), del Wisconsin (+11%), della Pennsylvania (+10%), della Florida (+6%), dell'Arizona (+7%) e del North Carolina (+9%)