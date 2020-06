Stonehenge, scoperti monoliti vicino allo storico luogo sacro

I segreti di Stonehenge

Stonehenge, secondo uno studio i costruttori sono originari del Galles

La scoperta del nuovo sito archeologico si deve al lavoro del team di archeologi composto da studiosi delle università di St. Andrews, Birmingham, Warwick, Glasgow e dell'università del Galles, Trinity Saint David. Il monumento preistorico circonda Durrington Walls, l'antico insediamento che sorge a tre chilometri da Stonehenge. "Il telerilevamento e un attento campionamento - ha detto alla Bbc Richard Bates, della School of Earth and Environmental Sciences di St. Andrew - ci stanno dando una visione del passato che mostra una società ancora più complessa di quanto potremmo mai immaginare". Dello stesso avviso è il collega Tim Kinnaird, secondo il quale i sedimenti monolitici testati "contengono un ricco e affascinante archivio di informazioni ambientali precedentemente sconosciuto".

Il solstizio d'estate a Stonehenge

L'annuncio di questa nuova scoperta archeologica è arrivato dopo la tradizionale cerimonia del solstizio d'estate che si tiene ogni anno nel sito di Stonehenge. Quest'anno, però, a differenza del passato, la riunione per salutare simbolicamente l'arrivo della bella stagione si è tenuta online, a causa della pandemia da Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA: LA MAPPA). Il rito di Stonehenge è uno dei festival pagani più popolari in Gran Bretagna e ogni anno riunisce hippie, druidi e seguaci di religioni neopagane come il celtismo e la Wicca. La scoperta del nuovo sito a Durrington Walls potrebbe rappresentare la svolta per aggiungere un nuovo capitolo all'affascinante storia di Stonehenge e offrire nuovi spunti sulle vite e le credenze degli antenati neolitici.