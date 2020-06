Svizzera, dolci con nome razzista? Via i Moretti da supermecati Migros

Non si arresta l'onda lunga delle proteste in tutto il mondo per la morte di George Floyd. La catena di supermercati presente nel Canton Ticino ha deciso, dopo anni di polemiche e petizioni, di ritirare dai propri scaffali i cioccolatini prodotti dal 1946 dalla Dubler, conosciuti come “teste di moro”. La decisione di ritirare il prodotto è arrivata nelle scorse ore in risposta all’ennesima protesta di un utente Twitter che definiva “estremamente razzista” il nome del dolce. Polemiche sui social

La catena di supermercati Migros, tra le più diffuse del Canton Ticino in Svizzera, ha deciso, dopo anni di polemiche e petizioni, di ritirare dai propri scaffali i cioccolatini denominati “Moretti” per via del nome giudicato razzista. Prodotti dal 1946 dalla Dubler, azienda del Cantone dell’Argovia, nel nord del Paese, sono conosciuti come Mohrenkopf, “teste di moro”. La decisione dell'azienda segue l'onda lunga delle proteste antirazziste che, a seguito della morte di George Floyd negli Usa, si sono diffuse in tutto il mondo.

Cosa sono i "moretti" I “moretti” sono cioccolatini tipici della Svizzera: avvolti in una carta dorata, presentano una sottile scorza di cioccolato ripiena di crema e con una base di wafer. La decisione di ritirare il prodotto è arrivata nelle scorse ore con un tweet in risposta all’ennesima protesta di un utente che definiva “estremamente razzista” il nome del dolce. “Abbiamo deciso di rimuovere il prodotto dalla gamma - ha twittato Migros -. L’attuale dibattito qui ci ha spinto a rivalutare la situazione. Siamo consapevoli che questa decisione porterà anche a discussioni”.