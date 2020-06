Il fratello di Floyd al Congresso: morto per 20 dollari

Duro faccia a faccia tra Philonise Floyd, fratello di George, e i membri del Congresso. "George è morto per una discussione su 20 dollari. E' questo che vale un afroamericano nel 2020?". E' stato il duro atto di accusa del fratello del 46enne morto a Minneapolis per mano della polizia e origine delle rivolte di Black Lives Matter. Davanti ai membri del Congresso, parlando alla commissione giustizia della Camera, l'uomo a stento è riuscito a trattenere le lacrime. "Sono qui per chiedervi basta dolore, la forza mortale dovrebbe essere usata solo in casi di grande pericolo, e mio fratello è morto per 20 dollari". (DA UK A USA, LE FOTO DELLE STATUE RIMOSSE - LE PROTESTE IN BELGIO).