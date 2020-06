Le misure allo studio

Oltre alle scuole, sono stati chiusi diversi asili ed è stato emesso un divieto di allenamento per le associazioni sportive della città. Sono allo studio altre eventuali misure, che varieranno a seconda dell'evoluzione dei contagi. Si ipotizza addirittura il ricorso alle forze di polizia per far sì che tutte le persone presenti nel grande complesso di edifici interessato dal focolaio, che si trova ai confini del centro di Gottinga, si sottopongano ai test.

Lo sviluppo del focolaio

Come riferisce sempre la Zeit online, il sindaco Rolf-Georg Koehler non esclude che possano essere decise ulteriori restrizioni se il numero delle infezioni dovesse aumentare. Sono iniziate le procedure per contattare centinaia le persone in modo da ripercorrere l'eventuale catena di contagi e prevenirne un’ulteriore diffusione. A quanto ricostruito dalle autorità, il focolaio si sarebbe sviluppato lo scorso 23 maggio, quando diverse famiglie hanno festeggiato insieme la festa per la fine del Ramadan.