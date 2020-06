Coronavirus in America Latina, superato il milione di contagi

Sono 51.216 complessivamente i morti. In Brasile i casi accertati dall’inizio della pandemia sono oltre 514mila con oltre 29mila decessi. Preoccupante anche la situazione in Perù con più di 164mila contagi e 4.500 vittime

Oltre 514mila contagi in Brasile

Da solo il Brasile raccoglie oltre la metà dei contagiati (514.849), come riporta anche la mappa dell'università americana Johns Hopkins, aggiungendone in un giorno ben 16.400 e consolidando il suo secondo posto al mondo dietro gli Stati Uniti (1.786.030). Anche i morti sono cresciuti, avvicinandosi alla barriera dei 30.000, a quota 29.314 (+480). Preoccupante anche la situazione in Perù, seconda nazione più contagiata nella regione con 164.476 casi (+8.800) e 4.506 morti (+135).