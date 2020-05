Pakistan, aereo precipita a Karachi con 107 persone a bordo

Un aereo della compagnia pachistana Pia (Pakistan international airlines) con 107 persone a bordo tra passeggeri e membri dell’equipaggio è precipitato poco prima del suo atterraggio al Jinnah International Airport di Karachi. Lo ha reso noto il ministero dell'Aviazione pachistano, secondo quanto riporta la Cnn.

L’incidente in una zona residenziale

Il velivolo proveniva da Lahore e, secondo fonti locali citate da altri media, si tratta di un Airbus A-320. Secondo quanto riporta la Bbc, alcune immagini sui social mostrano del fumo che si leva dal luogo dell’incidente, un’area residenziale di Karachi. Le immagini trasmesse dalle tv locali mostrano fiamme e un denso fumo nero sul luogo in cui è caduto l'aereo e secondo alcuni media sarebbero state colpite anche "numerose" abitazioni. Per il momento però questa informazione non è stata confermata e non si hanno notizie di vittime tra i residenti della zona. Sempre secondo i media locali, la comunicazione tra l'aereo e la torre di controllo dell'aeroporto di Karachi si è interrotta un minuto prima dell'atterraggio.