1/10 ©Getty

Un aereo con 107 persone a bordo è precipitato in una zona residenziale di Karachi, in Pakistan, dopo aver tentato per due o tre volte l’atterraggio. Il pilota aveva riportato un “problema tecnico”, ha detto il portavoce della compagna Pia, Abdullah Khan, in una dichiarazione video riportata da Sky News

Pakistan, aereo precipita in una zona residenziale a Karachi con 107 persone a bordo