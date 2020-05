Usa, Trump accusa la Russia e conferma ritiro da trattato "Open Skies"

Il trattato consente ad americani e russi di sorvolare i rispettivi territori con strumenti di rilevazione elettronica per garantire che non stiano preparando attacchi militari. Il presidente Usa assicura comunque di avere buone relazioni con Mosca

Gli Usa si ritirano dal trattato con Mosca "Open Skies". Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump. L'intesa consente ad americani e russi di sorvolare i rispettivi territori con strumenti di rilevazione elettronica per garantire che non stiano preparando attacchi militari. Il tycoon ha comunque assicurato di avere buone relazioni con la Russia anche se ha sostenuto che Mosca non abbia rispettato il trattato.