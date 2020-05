Usa 2020, Biden vince le primarie democratiche in Nebraska

Joe Biden (CHI È) ha vinto le primarie democratiche in Nebraska, Stato che attribuisce 29 delegati. Il risultato era scontato, visto che gli altri candidati dem si sono ritirati dalla corsa alla Casa Bianca. Scontato anche il successo di Donald Trump, che si è aggiudicato le primarie repubblicane. Il voto, a causa dell’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI – SITUAZIONE NEGLI USA), si è svolto soprattutto per posta. Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti si terranno il 3 novembre 2020.

Biden coinvolge Alexandria Ocasio-Cortez

Intanto, in un’intervista a Cbs, Biden ha annunciato che Alexandria Ocasio-Cortez, la pasionaria deputata democratica (CHI È), farà parte di una delle task force politiche alle quali lo staff dell’ex vicepresidente sta lavorando. Biden ha sottolineato che le task force allo studio saranno dedicate ai maggiori temi di politica (tra cui economia, istruzione, giustizia penale, immigrazione e cambiamenti climatici). In particolare, la deputata dovrebbe essere coinvolta nello sviluppo di una politica sul clima. Ocasio-Cortez in passato ha proposto un “Green New Deal”, che tra l’altro prevede di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili per puntare sulle fonti rinnovabili. Con Ocasio-Cortez, Biden punta a corteggiare i fan di Bernie Sanders e conquistare gli elettori più giovani.