Coronavirus Cina, città torna in lockdown dopo 6 nuovi casi

In tutta la Cina 7 nuovi casi

approfondimento

Coronavirus, la riapertura di Disneyland a Shanghai dopo il lockdown

L'autorità sanitaria cinese ha dichiarato di aver ricevuto ieri segnalazioni di sette nuovi casi confermati di malattia da nuovo coronavirus in Cina continentale, di cui un caso importato a Shanghai. Nel suo resoconto giornaliero, la Commissione Sanitaria Nazionale oggi ha detto che gli altri sei casi sono stati trasmessi internamente nella provincia dello Jilin e un nuovo caso sospetto. Secondo la Commissione, nessun decesso relativo alla malattia è stato riportato ieri in Cina continentale. 18 persone sono state dimesse dagli ospedali dopo essere guarite. Il totale dei casi confermati in Cina continentale fino a ieri è arrivato a 82.926, con 104 pazienti ancora in cura, di cui 10 in condizioni gravi, 78.189 persone dimesse dopo essere guarite e 4.633 deceduti per la malattia.