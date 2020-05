Coronavirus Grecia, l'isola di Santorini è deserta. VIDEO

Un settore in crisi

approfondimento

Coronavirus, in Italia occhi sul turismo: le iniziative per ripartire

Il settore turistico, in Grecia, impiega un lavoratore su cinque. Come in Italia, la chiusura degli hotel e lo stop ad aerei e traghetti per limitare la diffusione del coronavirus nel Paese stanno mettendo in ginocchio le attività. Dal 4 maggio anche nel Paese si è avviata una graduale riapertura delle restrizioni, ma il blocco ai voli e al turismo è ancora in vigore.