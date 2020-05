Coronavirus, in Baviera la festa Dult di maggio in modalità drive-in

Il titolare di una tenda-pub all’interno del mercato di Landshut ha deciso di vendere specialità culinarie tipiche e birra a chi arriva in auto e in bici. L’afflusso non è quello degli altri anni ma, spiega il gestore, “ci si sente bene in questi tempi difficili”

L’Oktoberfest in programma nei prossimi mesi è stato già rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus, ma in Baviera c’è chi invece prova a non rinunciare ai Dult, festa che si svolge in mercati tradizionali, che si tengono in diversi periodi dell’anno. Una sorta di piccolo Oktoberfest, parecchio amato dai locali, ma dall’atmosfera più tranquilla. Il primo appuntamento è agli inizi di maggio e quest’anno il titolare di una tenda-pub all’interno del mercato di Landshut ha deciso di vendere comunque specialità tipiche e birra in modalità drive-in (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LA MAPPA DELLA DIFFUSIONE GLOBALE).