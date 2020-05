Dopo essersi fatto conoscere per la sua maratona casalinga benefica per la sanità britannica impegnata nella lotta contro il coronavirus, l'ex militare è stato promosso al grado di colonnello onorario dell'Army Foundation College

Compie oggi 100 anni Tom Moore, il veterano britannico salito agli onori delle cronache per un’impresa realizzata a scopo benefico andate ben oltre le intenzioni originarie. Voleva inizialmente raccogliere mille sterline a beneficio della sanità pubblica britannica camminando per 100 giri (con il suo deambulatore) intorno al giardino di casa. Di sterline ne ha raccolte oltre 33 milioni (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE CORONAVIRUS - LA MAPPA ANIMATA - LOCKDOWN E RIAPERTURE IN EUROPA E NEL MONDO - LA NOTA DELLA FARNESINA SUL REGNO UNITO).

Il tributo della Regina Elisabetta

E proprio nel giorno del suo compleanno, il capitano Moore è diventato colonnello dell’esercito di sua maestà. In segno di riconoscimento dei suoi successi, infatti, il Capo di Stato Maggiore, Sir Mark Carleton-Smith, lo ha promosso al grado di colonnello onorario dell'Army Foundation College, una promozione che ha il sigillo della stessa regina Elisabetta II. Una ricorrenza che sarà festeggiata anche con il sorvolo commemorativo di due aerei militari, uno Spitfire e un Hurricane, sopra la sua casa nel Bedfordshire.

Oltre 125mila biglietti di auguri

Per il compleanno del capitano Moore, sono stati inviati più di 125.000 biglietti d'auguri. E alla Bedford School, frequentata dal nipote, decine di volontari hanno raccolto e aperto lo straordinario numero di biglietti d'auguri arrivati da ogni parte del Regno Unito.

Nel Guinness dei primati

Sempre a scopo benefico, il capitano Moore, ha cantato la cover dell’inno del Liverpool "You’ll never walk alone", insieme a Michael Ball e al coro NHS Voices of Care conquistando il primo posto della hit parade britannica dei singoli e diventando, ufficialmente, la persona più anziana al mondo a raggiungere il primo posto nella classifica britannica dei dischi più venduti. Mentre il video su Youtube ha fatto oltre 600mila visualizzazioni, il singolo ha venduto già 82mila copie.