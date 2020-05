Victoria Robertson nella sua carriera è abituata a cantare in grandi teatri e palcoscenici. Durante l’epidemia da Covid, però, regala ai suoi vicini performance direttamente dalla sua casa di San Diego, in California: "È bello rompere la monotonia"

Esibizioni gratuite direttamente dal portico di casa sua. Questa è stata l’idea di Victoria Robertson, cantante lirica professionista, che ogni domenica regala ai suoi vicini di casa performance straordinarie. La donna, che vive a San Diego, in California, si veste, si trucca e si esibisce come se fosse effettivamente in uno dei grandi teatri dov’è solita cantare. E i suoi vicini sembrano apprezzare molto (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE NEGLI USA).

"È bello spezzare la monotonia"

Con i teatri chiusi, Victoria Robertson non ha altro palcoscenico che il portico di casa sua e così dal giorno di Pasqua ha deciso di esibirsi per il vicinato: "Lo faccio perché chissà per quanto tempo ancora saremo in lockdown, settimane, forse mesi… allora è bello rompere la monotonia della quarantena, e poi ai vicini piace", ha detto la cantante (LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO - LE TAPPE - LE GRAFICHE).

"La performance più magica della mia vita"

Durante la prima performance erano circa 30 le persone che si sono avvicinate per assistere al concerto, ma il numero è sempre aumentato settimana dopo settimana fino a raggiungere le 200 persone. Domenica 26 aprile il programma ha previsto brani di Puccini e "America the Beautiful". "È stata la performance più magica di tutta la mia vita - ha detto Victoria Robertson - perché sai che la gente è qui per avere un minimo di cambiamento nelle loro vite. È un periodo difficile, e io porto loro un po’ di gioia e il semplice fatto che loro siano qui per me è una gratificazione enorme".