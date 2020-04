Il 27 aprile, in conferenza stampa, il primo ministro neozelandese Arden ha dichiarato come non ci sia più una trasmissione diffusa e rilevante del coronavirus all'interno del Paese, dando la notizia che i suoi concittadini aspettavano da oltre un mese: il ritorno ad una parziale normalità. (LE ULTIME NOTIZIE - NUOVA ZELANDA: ABBIAMO SCONFITTO IL VIRUS).

Code dopo la riapertura

Come si può vedere dalle immagini Reuters, i punti vendita di locali e ristoranti si sono subito ripopolati con code ordinate, di persone a piedi o in auto, tutti in attesa di coprare un caffè o hamburger e patatine da mangiare a casa. "È bellissimo, davvero, una liberazione", dice una ragazza intervistata con una tazza in mano. Felici anche i gestori dei locali: "Dopo diverse settimane senza entrate - racconta il proprietario di un bar - Mi fa piacere rivedere i clienti, anche se al di là di una protezione in plexiglass". - (MAPPA ANIMATA DELLA DIFFUSIONE GLOBALE DEL CORONAVIRUS)