Gli operatori sanitari del Presbyterian Queens hanno dato la loro personale interpretazione del brano "Ain't No Mountain High Enough" (Nessuna montagna è alta abbastanza). "Volevamo condividere sorrisi e positività", fanno sapere

Una scena insolita è avvenuta all’ospedale Presbyterian Queens di New York. Qui medici e infermieri impegnati contro il coronavirus, si sono infatti esibiti ballando e cantando "Ain't No Mountain High Enough" (Nessuna montagna è alta abbastanza), brano celebre per la versione del 1967 di Marvin Gaye e Tammi Terrell. E poi riproposto con successo come singolo nel 1970 da Diana Ross. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE NEGLI USA - LA FASE 2 IN ITALIA)

"Volevamo condividere sorrisi e positività"

Nel video, diffuso da Storyful, si vedono anche Dawn Jones e Kym Villamer, due degli operatori sanitari impegnati nel ballo sulle note del brano: "Volevamo condividere sorrisi e positività", fa sapere l’ospedale attraverso il proprio account su Twitter. Mentre i due professionisti hanno affermato che "alcuni minuti di pausa dalla routine rafforzano i legami tra i colleghi", ricordando che "vinceranno questa battaglia". (LA DIFFUSIONE GLOBALE)

"La canzone descrive ciò che stiamo passando"

"La canzone descrive come guardiamo alla sfida che affrontiamo", ha detto Villamer. "Abbiamo capito che sarebbe stato un buon momento per condividere questa canzone con l'intero ospedale, quindi abbiamo iniziato a cantare e ballare 'Ain’t No Mountain High Enough'". I colleghi hanno poi confermato che questi "mini concerti" li aiutano a lavorare durante le loro giornate stressanti e che queste esibizioni sono utili per continuare a combattere.