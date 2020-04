Nell'area di New York, per settimane, il Saint Joseph's Hospital di Yonkers è stato uno dei centri di risposta all’emergenza covid-19. Ora nella struttura il numero di pazienti sta incominciando a calare, ma i dottori e le infermiere esitano ancora nel dire che il peggio sia passato. In un video, pubblicato da Associated Press, si vede l’interno dell’ospedale, dove il personale sanitario offre assistenza ai malati nel reparto di terapia intensiva e nella tenda allestita all’esterno della struttura (TRUMP FERMA L'IMMIGRAZIONE - GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Anche medici e infermieri malati

Il Saint Joseph's Hospital si trova in una delle aree più povere della contea di Westchester, al confine con il Bronx. Margaret Cusumano, a capo degli infermieri, spiega: “Lavoro nella sanità da oltre 40 anni. Ho visto molte cose. Ma non ho mai provato, né avrei mai potuto immaginare, che cosa quest’emergenza sarebbe stata per tutti noi”. Alcuni dei medici e degli infermieri, inoltre, durante la pandemia, si sono ammalati a loro volta, aggravando la situazione.

L'emergenza al Saint Joseph's Hospital

All’inizio della pandemia, nella fase critica, nel reparto d'emergenza c’erano 28 pazienti in attesa di un ricovero e una fila di ambulanze davanti all’ospedale, con molte altre persone in attesa di ricevere cure. Nella contea di Westchester sono morte almeno 900 persone per covid-19. Dal 20 marzo fino al 19 aprile, oltre l’85% dei pazienti ammessi al Saint Joseph's Hospital presentava i sintomi del coronavirus.