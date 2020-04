La Spagna registra a oggi un totale 182.816 casi confermati di coronavirus, con un nuovo aumento di contagi pari a 5.183, la cifra più alta dallo scorso 9 aprile. L’incremento dei contagi rispetto al giorno precedente è del 3%. I decessi salgono a 19.130 con 551 nelle ultime 24 ore, mentre i guariti totali dall’inizio della pandemia sono 74.797. A riportarlo è il quotidiano El Pais che cita il Ministero della Salute spagnolo. Il 14 aprile la Spagna ha dato il via alla ripresa di alcune attività lavorative "non essenziali" (FOTO), come quelle del settore edile e manifatturiero, dopo la sospensione a causa dell'emergenza. Sono tornati a produrre fabbriche e cantieri, mentre resta a casa la maggior parte della popolazione (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA DIFFUSIONE NEL MONDO: MAPPA).

Morto a Oviedo lo scrittore Luis Sepulveda

In Spagna è morto lo scrittore Luis Sepulveda, che viveva nelle Asturie da diversi anni. Il decesso è avvenuto nell'ospedale dell'Università centrale di Oviedo, in Spagna, dove era ricoverato da fine febbraio, quando aveva contratto il Covid-19 dopo un viaggio in Portogallo.

Scuola, a fine anno studenti tutti promossi

Intanto il Ministero della Pubblica Istruzione spagnola ha deciso, in accordo con le comunità autonome, che per l'anno scolastico in corso gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, saranno tutti promossi. Gli insegnanti dovranno stabilire la valutazione finale basandosi sui primi due trimestri scolastici, periodo in cui le lezioni erano dal vivo, prima che fosse decretato lo stato di emergenza e la scuola fosse chiusa per 8,2 milioni di studenti.