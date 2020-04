In Francia, per la prima volta dall'inizio della pandemia di Coronavirus, sono diminuiti i ricoverati in ospedale, che stasera sono 31.779 (513 in meno di ieri), e per il settimo giorno consecutivo ci sono meno ricoverati in rianimazione (6.457). Tuttavia, il numero dei morti ha superato quota 17.000 e i casi, secondo la Johns Hopkins University, sono in totale oltre 131mila. Intanto il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei medici francesi, il dottor Patrick Bouet, attacca: la decisione di riaprire le scuole dopo l'11 maggio, come annunciato dal presidente Emmanuel Macron, “rivela un’assoluta mancanza di logica" (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE - LE INDICAZIONI DELLA FARNESINA SULLA FRANCIA - FERMI I LAVORI A NOTRE DAME).

I dati sulle vittime

Nel Paese il numero dei decessi per Coronavirus ha superato quota 17.000 con il conteggio delle case di cura, i cui dati affluiscono giorno dopo giorno ma non si riferiscono alle ultime 24 ore. I morti negli ospedali sono stati 514 da ieri e il totale - aggiungendo i 6.624 degli ospizi - è questa sera di 17.167 (LE FOTO SIMBOLO - LE TAPPE - I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI - LA MAPPA DEL CONTAGIO - LOCKDOWN E RIAPERTURE IN EUROPA E NEL MONDO).

Medici: “A scuola è difficilissimo far rispettare le norme di sicurezza”

Secondo Bouet "non ci sono spiegazioni mediche a riaprire le scuole" dopo l'11 maggio: "Non comprendiamo questo annuncio - ha detto il medico a Le Figaro - la prima decisione è stata di chiudere le scuole, i licei e le università. Per due ragioni, da una parte perché sappiamo che i ragazzi sono vettori potenziali senza sviluppare essi stessi l'infezione, a parte rare eccezioni. D'altra parte, perché è difficilissimo a scuola far rispettare le norme di distanziamento sociale. E adesso, il primo ambito in cui il presidente vuole togliere il confinamento è quello scolastico! Perché non dovrebbe presentare più gli stessi rischi?". Per il presidente dell'ordine dei medici, riaprire le scuole "significherebbe rimettere in circolazione il virus. I ragazzi incontreranno gli insegnanti e gli altri addetti e potranno contaminarli. Il virus potrà tornare nelle famiglie, rimaste confinate 2 mesi, che potranno ritrovarsi infettate dai contatti dei loro figli all'esterno".

Francia rivede previsioni economiche: deficit al 9% nel 2020

Dal lato economico, il premier Edouard Philippe ha annunciato un’importante revisione delle previsioni economiche della Francia in vista della futura legge di bilancio nel clima di "estrema incertezza" dovuta al Coronavirus. Come già annunciato nei giorni scorsi, Parigi prevede una contrazione di circa l'8% del Pil nel 2020. Di conseguenza, ha spiegato Philippe, "il deficit dovrebbe salire al 9% del Pil e il debito al 115% del Pil nel 2020.

668 positivi sulla portaerei nucleare Charles de Gaulle

Intanto, da un bilancio provvisorio del ministero delle Forze armate francese emerge che sono 668 i marinai della portaerei nucleare francese Charles de Gaulle risultati positivi al Covid-19, più di un terzo dei 1.767 che erano a bordo della nave nelle ultime settimane. La nave - che si trovava nell'Atlantico non lontano dalle coste del Portogallo - ha abbreviato il viaggio ed è rientrata domenica a Tolone, nel sud della Francia. Fra i marinai positivi, "31 sono ricoverati all'ospedale, uno si trova in rianimazione", fa sapere il ministero.

Tour de France al via il 29 agosto

Buone notizie invece dal fronte sportivo. L'Uci, la federazione mondiale del ciclismo, ha ufficializzato che il Tour de France prenderà il via secondo il nuovo calendario il prossimo 29 agosto. Esulta su Twitter il ciclista Chris Froome, quattro volte vincitore della Boucle: "Ecco le buone notizie che tutti aspettavamo, si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Sperando che tutto vada bene".

Data ultima modifica 15 aprile 2020 ore 20:37