L’emergenza coronavirus continua anche negli Stati Uniti. Ieri, lunedì 13 aprile, nel Paese si sono registrati altri 1.509 morti con Covid-19 in un solo giorno. In totale, secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, al 14 aprile i decessi sono oltre 23.600. Più di 582.500 i casi ufficiali. Lo Stato di New York, epicentro dell'epidemia negli Usa, ha superato le 10.000 vittime positive al coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Intanto, il presidente Donald Trump ha avvertito gli Stati: sarà lui a decidere quando l’economia statunitense potrà ripartire.

Trump: decido io quando riaprire economia Usa

Nel suo briefing alla Casa Bianca sul coronavirus, Trump ha rivendicato di avere “l'autorità suprema” per riaprire l'economia degli Stati Uniti. Parole che sono arrivate mentre vari governatori, tra cui quelli di California, Oregon e Washington, stanno lavorando insieme per piani coordinati di riapertura delle attività imprenditoriali. Il presidente ha assicurato che “siamo vicini a completare il piano per riaprire il Paese” e ha annunciato che la decisione sarà comunicata nel giro di pochi giorni. Riguardo alle restrizioni sui viaggi dall'Europa, il tycoon ha spiegato che saranno rimosse “al momento giusto”. Potrebbe trattarsi, ha aggiunto, di settimane o mesi, dipenderà dall'evoluzione della pandemia. Secondo Trump, comunque, c’è una chiara evidenza che la strategia per rallentare la diffusione del virus sta funzionando. Il presidente, infine, ha sottolineato che entro fine settimana dovrebbe prendere una decisione sul ventilato taglio dei fondi Usa all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), da lui accusata nei giorni scorsi di essere troppo filocinese e di aver agito in ritardo quando è scoppiata l'emergenza in Cina (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO - LE GRAFICHE CON I DATI - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SUGLI USA).

Lo scontro con Fauci

Alla Casa Bianca sembrano calmarsi le tensioni tra Trump e Anthony Fauci, il super esperto della task force Usa contro il coronavirus. Il virologo ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche dopo l'intervista alla Cnn in cui aveva detto che se si fosse intervenuti prima si sarebbero potute salvare vite. “La mia era una risposta ipotetica. È ovvio che vi sarebbero stati meno morti", ha detto, negando che fosse una critica al presidente. "L'unica volta in cui io e la dottoressa Birx gli abbiamo raccomandato il lockdown, ha agito subito" con misure di mitigazione, ha precisato Fauci. “Il dottor Fauci è una persona straordinaria", ha detto invece Trump, dopo aver ritwittato un post che sollecitava il suo licenziamento. "Ho solo ritwittato l'opinione di un'altra persona, non tutti sono d'accordo con Fauci, ma è una persona straordinaria, abbiamo fatto un grande lavoro insieme", ha spiegato il presidente.

Walt Disney World in Florida licenzia dipendenti

Intanto, Walt Disney World in Florida ha licenziato temporaneamente circa 43mila dipendenti dopo aver chiuso i battenti il mese scorso a causa del coronavirus, insieme a Disneyland Resort in California. Lo riportano i media Usa. Il provvedimento scatterà dal 19 aprile. La società ha fatto sapere che riassumerà i lavoratori quando l'emergenza sarà superata. Tutti manterranno i benefici sanitari durante questo periodo di inattività. Al rientro i dipendenti conserveranno l'anzianità di servizio e il livello salariale.