Coronavirus, negli Usa oltre 22mila vittime e 550mila contagiati

Le vittime dell’epidemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) negli Stati Uniti sono più di 22mila, con 555.313 casi di positività al Covid-19 accertati in tutto il Paese. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, che evidenziano come nelle ultime ore i nuovi decessi siano stati 1.514. Attualmente gli Usa sono il primo Paese al mondo sia per contagi sia per morti. Ieri, 12 aprile, con l’aggiunta del Wyoming, per la prima volta nella storia tutti e 50 gli Stati americani hanno dichiarato lo stato di calamità a causa della pandemia (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO - LE GRAFICHE CON I DATI).

Trump attacca le ricostruzioni del Nyt sui ritardi: "L'articolo è falso"

Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca il New York Times sulla ricostruzione della "lenta" risposta della Casa Bianca all'emergenza coronavirus. "L'articolo è falso, così come è falso il quotidiano. Sono stato criticato per essermi mosso troppo velocemente quando ho imposto" restrizioni dei viaggi dalla Cina, ha twittato il tycoon. Il segretario alla sanità Alex "Azar non mi ha detto nulla fino a più tardi, e la lettera di Peter Navarro era sul bando" alla Cina, mette in evidenza Trump precisando di "lavorare duramente per portare alla ribalta la corruzione e la disonestà dei media. Questo è facile, la parte difficile è 'perché'?". Secondo il Nyt, il primo allarme serio arrivato alla Casa Bianca sul coronavirus risale al 28 gennaio, una settimana dopo il primo caso negli Stati Uniti e sei settimane prima che Trump agisse. L'allarme, dice il quotidiano, è rimasto inascoltato, così come sono stati minimizzati quelli simili giunti nei giorni successivi perché visti con sospetto e legati al "Deep State" contro Trump.

Fauci: “Non si può garantire il voto di novembre”

Un’altra conseguenza della crisi sanitaria negli Usa potrebbe essere quella di un posticipo delle elezioni presidenziali, previste per il 3 novembre 2020, in cui l’attuale presidente Donald Trump cercherà un secondo mandato. In un’intervista alla Cnn Anthony Fauci, a capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e membro della task force della Casa Bianca contro il Covid-19, ha detto che al momento non è possibile garantire il voto di persona a novembre. Fauci non esclude infatti la possibilità che il coronavirus possa riemergere in autunno e ha ribadito che non c’è nessun “interruttore” per la riapertura dell’economia americana, che Trump vorrebbe avviare a maggio.