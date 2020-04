Coronavirus, Cuomo: "New York è tosta e ama tutti, vinceremo". VIDEO

“Scaccia via quell’ansia, quella paura, quella paranoia. Siamo tosti a New York e nella città che ama tutti l’amore vincerà contro il virus” (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Una parte del discorso sull’emergenza Covid-19, pronunciato il 24 marzo dal governatore Andrew Cuomo, è diventato il testo di un video sulla Grande Mela realizzato da un'agenzia creativa, la Convicts. Il filmato, che ha già oltre 820mila visualizzazioni, è stato postato su Twitter anche dallo stesso Cuomo ( I CONTAGI NEL MONDO - LE GRAFICHE DEI CONTAGI IN ITALIA).

Cuomo: "Abbiamo affrontato molte cose, New York è tosta"

Le immagini, tutte in bianco e nero, mostrano scene di vite quotidiana tra i grattacieli e i luoghi simbolo della città americana, ma anche frame dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. “A New York ce la faremo - dice Cuomo - perché abbiamo affrontato molte cose e perché siamo ‘smart’. Siamo tosti a New York - è ancora il discorso del governatore - questo posto ti rende tosto, ma nel modo giusto”.

Cuomo: "New York ama tutti, ecco perché vinceremo"

Il finale di Cuomo è un inno all’amore: “Ce la faremo perché amo New York e amo New York perché New York vi ama. New York ama tutti voi. Che tu sia bianco, nero, mulatto, asiatico, basso, alto, gay, etero. New York ama tutti. Ecco perché amo New York. E alla fine, amici miei, anche se è una lunga giornata, e questa è una lunga giornata, l'amore vincerà ancora contro questo virus”.