Coronavirus: in Spagna altre 809 vittime, in totale sono quasi 12mila

Coronavirus, infrangono lockdown e girano per le strade vestiti da dinosauro. FOTO

Episodi simili in Scozia, in Spagna, dove è intervenuta la polizia, e in Italia. A Ponticelli di Santa Maria a Monte (Pisa), vestito da T-Rex in fila davanti a un ipermercato. "Volevo sdrammatizzare in un momento così difficile". I carabinieri hanno chiesto chiarimenti