Nelle ultime 24 ore la Francia ha registrato 499 decessi di persone con il coronavirus, l'incremento più alto mai conteggiato dalle autorità sanitarie locali in un solo giorno. In totale le vittime del Covid-19 in Francia sono 3.523 e le persone risultate positive al virus oltre 52mila, secondo i dati diffusi dal direttore generale della sanità francese, Jerome Salomon. I ricoverati sono 22.757, dei quali 5.564 in rianimazione (+558 nelle ultime 24 ore). I guariti, dimessi dagli ospedali, sono 9.044.

Macron: “Indipendenti sul materiale sanitario entro il 2020”

Nella stessa giornata il presidente francese Emmanuel Macron, in visita a una fabbrica di mascherine nei pressi di Angers, ha promesso che il Paese raggiungerà “l’indipendenza piena e intera entro la fine dell’anno” per quanto riguarda il materiale sanitario necessario per affrontare l’emergenza, cioè respiratori, mascherine e farmaci. Per farlo, Macron ha annunciato un finanziamento eccezionale di 4 miliardi di euro per la sanità. Attualmente sono 4 le aziende francesi che realizzano mascherine e che, ad aprile, dovrebbero consentire di passare da una produzione nazionale di 15 milioni di unità al mese a 40 milioni al mese. Un neonato consorzio di imprese fabbricherà invece “entro metà maggio 10mila respiratori” per rifornire gli ospedali.