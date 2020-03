Dopo il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al 2021, anche l'Expo di Dubai si avvia verso la stessa decisione. L'emergenza coronavirus ha spinto molti Paesi a chiedere al governo degli Emirati Arabi uno slittamento da ottobre 2020 al prossimo anno. Il governo nazionale si è detto favorevole al rinvio di dodici mesi. Ora la decisione finale dovrà essere presa dal comitato esecutivo e dall'assemblea del Bureau International des Expositions (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE TAPPE - LE FOTO SIMBOLO).

Al-Hashim: rimandare è necessario

"Molti Paesi sono stati colpiti in modo significativo dal Covid-19 - ha spiegato il Direttore Generale per Expo Dubai 2020, il ministro emiratino Reem Al-Hashim - e hanno quindi espresso l'esigenza di rinviare di un anno l'apertura di Expo 2020 Dubai per poter essere in grado di superare l'attuale situazione. Contiamo di poter accogliere tutto il mondo che siamo certi uscirà da questa situazione di emergenza più forte e resiliente che mai".

Italia, Glisenti: "Un importante occasione di rilancio"

Durante la teleconferenza svolta tra i 32 membri del comitato direttivo di Expo Dubai, la proposta di posticipare l'evento è stata accolta con spirito di solidarietà. Paolo Glisenti, commissario per la partecipazione italiana, ha commentato: "Siamo al centro di una crisi globale e in questa fase la prospettiva dell'Expo costituisce più che mai una occasione di rafforzamento delle relazioni e di collaborazione internazionale". "L'Italia continuerà a preparare la sua partecipazione all'Esposizione Universale insieme a tutte le istituzioni, i partner e gli sponsor, per fare di questo appuntamento un'importante occasione di rilancio per il Sistema Paese, per attrarre in Italia investimenti e flussi turistici".

Prime ipotesi per le nuove date

Il prossimo passo lo dovrà compiere il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti. Sarà lui a sottoporre al Bie una proposta formale con le nuove date per l'apertura e lo svolgimento di Expo Dubai 2021. L'Esposizione fa seguito a Expo Milano 2015. Per decidere sulla proposta, servirà il voto favorevole di due terzi dei 160 Paesi membri. Le prime ipotesi trapelate parlano di un rinvio dal 20 ottobre al 10 aprile 2021.