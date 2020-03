La star dell’Opera Placido Domingo è stato ricoverato in Messico, ad Acapulco, per complicazioni legate al coronavirus. A riportare la notizia è la Cnn che scrive che Domingo starebbe reagendo alle cure, come ha spiegato il suo portavoce (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

L'annuncio su Fb: "Sono positivo al Covid-19"

Il tenore e direttore d’orchestra spagnolo, 79 anni, aveva annunciato una settimana fa di essere positivo al virus. “Sento che è un dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid-19”, aveva detto attraverso il suo profilo Facebook. “Io e la mia famiglia siamo in auto-isolamento e ci resteremo per tutto il periodo necessario dal punto di vista medico”, aveva poi aggiunto. Domingo, nell'ultimo anno, è stato travolto da decine di accuse di molestie sessuali e si è dimesso dalla carica di direttore generale della Los Angeles Opera.