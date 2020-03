Coronavirus, Placido Domingo positivo al Covid-19

"Sento che è un dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid-19, il coronavirus" (LE ULTIME NOTIZIE). Il tenore Placido Domingo ha dato l'annuncio al mondo attraverso il suo profilo Facebook. "Io e la mia famiglia siamo in auto-isolamento e ci resteremo per tutto il periodo necessario dal punto di vista medico", ha aggiunto il direttore d'orchestra spagnolo, 79 anni, travolto nell'ultimo anno da decine di accuse di molestie sessuali.

L'auto-isolamento

"Attualmente siamo tutti in buona salute", ha rassicurato Domingo nel post Facebook, "ma ho avuto sintomi di febbre e tosse, quindi ho deciso di fare il test ed è risultato positivo". Il tenore è stato travolto dallo scandalo #metoo nell'agosto scorso, quando è stato accusato da una ventina di donne e colleghe di avance non gradite, comportamenti inappropriati e abuso di potere per ottenere relazioni sessuali.

Il "mea culpa" sulle accuse di molestie

Accuse negate per mesi prima del 'mea culpa' di un mese fa: "Sono veramente dispiaciuto per il dolore che ho causato. Accetto la piena responsabilità delle mie azioni", aveva detto Domingo il 25 febbraio in una nota inviata all'agenzia di stampa spagnola Europa Press. Una richiesta di scuse che non gli aveva però risparmiato l'annullamento di un concerto per la prima volta nella sua Spagna, al teatro nazionale della Zarzuela, lo stesso dove il celebre tenore madrileno, poi diventato baritono, aveva debuttato 50 anni fa. Uno stop, "in solidarietà alle donne abusate", che ha scalfito lo status - fino a quel momento intatto - di Domingo come monumento nazionale della cultura in Spagna. In seguito alle accuse di violenza negli Stati Uniti, Domingo aveva già lasciato a ottobre la direzione dell'Opera di Los Angeles e aveva rinunciato ad esibirsi alla Metropolitan Opera di New York.