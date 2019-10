Placido Domingo si dimette dalla direzione della Los Angeles Opera

Placido Domingo lascia la direzione generale dell'Opera di Los Angeles. La notizia giunge in seguito alle accuse di molestie che hanno colpito il tenore, che avrebbero "compromesso" la sua capacità di continuare il suo lavoro.

L'addio di Domingo

"Le recenti accuse nei media hanno creato un'atmosfera che mi impedisce di essere utile a questa compagnia che amo così tanto", ha dichiarato l'artista 78enne, in una nota. "Anche se continuerò a cercare di riscattare la mia reputazione - ha continuato il tenore - ho deciso che per la Los Angeles Opera era meglio lasciare la mia posizione di direttore generale e rinunciare per il momento agli spettacoli programmati". Le dimissioni giungono una settimana dopo la cancellazione della sua partecipazione alle esibizioni in programma alla Metropolitan Opera di New York, dove era atteso in una nuova produzione del "Macbeth" di Verdi, e a tutti i successivi appuntamenti in quel teatro.

La replica della Los Angeles Opera

Come riporta il "Los Angeles Times", Domingo è stato la forza mostrice dietro la creazione e la crescita della compagnia. A lui si devono contributi culturali "senza precedenti e profondi" che hanno avuto effetti sull'intera citta. Domingo ha recitato oltre 300 volte in 31 ruoli differenti per la Los Angeles Opera, ed era a capo della compagnia dal 2003. Secondo il presidente dell'istituzione culturale Christopher Koelsch le accuse di molestie sessuali e le indagini interne hanno dato vita a "un doloroso e impegnativo periodo" per la Los Angeles Opera. Ha aggiunto che le investigazioni andranno avanti sino alla completa risoluzione della vicenda: "Dobbiamo andare oltre per garantire che stiamo facendo tutto ciò che possiamo per creare un ambiente professionale e collaborativo".

Le accuse di molestie

A metà agosto 2019 nove donne hanno dichiarato di esser state molestate sessualmente da Placido Domingo. Il tenore avrebbe avuto con loro comportamenti non appropriati e avrebbe fatto chiamate in modo insistente. Una di loro ha affermato di aver fatto sesso con lui per paura di compromettere la propria carriera. A inizio settembre, altre 11 donne si sono fatte avanti con accuse simili, in testimonianze che sono state raccolte in un'inchiesta dall'Associated Press.