Molestie, Placido Domingo lascia la Metropolitan Opera di New York

Placido Domingo si ritira dalla Metropolitan Opera di New York, dove avrebbe dovuto portare in scena il “Macbeth” di Giuseppe Verdi mercoledì sera. Lo riporta l'Associated Press, sottolineando che Domingo si ritira da tutte le future performance della Met Opera. La decisione è legata alle accuse di molestie sessuali avanzate da alcune donne nei suoi confronti. Domingo ha partecipato alle prove per il Macbeth lunedì, ma nonostante questo la Met Opera ha annunciato che la star si è detta d'accordo sulla necessità di fare un passo indietro.

Le accuse di molestie

A metà agosto numerose donne avevano rivelato all'agenzia di stampa americana Associated Press (Ap) che la celebre superstar dell'Opera avrebbe cercato di costringerle ad avere rapporti sessuali con lui promettendo loro ingaggi o in alcuni casi maltrattandole oppure sfavorendole professionalmente se rifiutavano le sue avance. A inizio settembre sempre Associated Press ha raccolto le accuse di altre 11 donne, che sostengono di esser state insidiate e molestate con comportamenti inappropriati dal cantante lirico e direttore d’orchestra.

In forse la sua presenza alle Olimpiadi di Tokyo

Il ritiro di Domingo, spiega il New York Times, è arrivato dopo che molti tra gli addetti avevano espresso perplessità sulla sua presenza. Altre istituzioni musicali, come la Philadelphia Orchestra e la San Francisco Opera, hanno già annullato date che prevedevamo la presenza di Domingo. In forse ora anche la sua partecipazione a un evento delle Olimpiadi di Tokyo 2020: la commissione dell'organizzazione dei giochi olimpici ha espresso dubbi sulla sua presenza.