Dopo l’ok del Bundestag, anche il Bundesrat tedesco (il senato federale) ha approvato il pacchetto di aiuti per tutelare imprese e famiglie dall'impatto economico del Coronavirus in Germania (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SULLA SITUAZIONE IN GERMANIA - LE FOTO DI BERLINO DESERTA - IL DISCORSO DI ANGELA MERKEL ALLA NAZIONE). Si tratta di misure economiche da 750 miliardi di euro, che comprendono un deficit da 156 miliardi per il 2020. Nel Paese, secondo i dati della Johns Hopkins University, si registrano oltre 47mila casi e più di 280 vittime (LE TAPPE - I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN ITALIA: MAPPA - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA).

Il ministro degli Esteri Maas: “L'imperativo è la solidarietà nell'Ue”

Sul tema degli aiuti economici tra Paesi dell’Unione europea è intervenuto oggi, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas: “La solidarietà nell'Unione europea è l'imperativo del momento. La possiamo raggiungere anche con i mezzi esistenti, come quelli del bilancio della Commissione, della Banca Europea degli Investimenti e del Meccanismo Europeo di Stabilità, il Mes, con le sue enormi linee di credito non utilizzate per un ammontare di 410 miliardi di euro. Quello che conta è essere solidali nell'emergenza anche sul piano finanziario, aiutando dove c'è maggiore urgenza". "Questa pandemia - ha detto Maas - è una sfida mondiale. Non la supereremo con la modalità 'ognuno per conto suo'. Adesso il motto deve essere: 'Uno per tutti, tutti per uno'”.