Sul web è diventato noto come “Bbc dad”, il papà della Bbc, dopo che la figlia piccola lo aveva interrotto durante un collegamento con la tv britannica nel marzo 2017. Il video aveva fatto il giro del mondo e Robert Kelly, analista politico, era stato di nuovo ospitato insieme a entrambe le figlie e alla moglie Jung-a-Kim. Come è capitato anche quest’ultima volta: Kelly è intervenuto, in diretta dallo studio di casa sua, con tutta la famiglia per parlare delle misure messe in campo dal Regno Unito per contrastare la diffusione del coronavirus nel Paese (IL LIVEBLOG - LE ULTIME NOTIZIE IN UK). E per raccontare la sua esperienza da padre di famiglia alle prese con l’emergenza Covid-19 in prima persona.

Una scena quotidiana familiare

Il saluto del conduttore è stato caloroso: “Grazie per essere con noi in diretta, è bello vedervi così felici di essere in tv, d’altronde non è la prima volta”, li ha salutati, mentre i bimbi si agitavano scherzando. Dopo aver fatto un confronto con la gestione della crisi in Corea del Sud, l’analista ha commentato le regole indicate dal governo britannico, dall’isolamento alla chiusura di alcune fermate della metro.