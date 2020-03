Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il G7 previsto a Camp David non si farà a causa della pandemia di coronavirus. L'incontro si terrà comunque, ma in videoconferenza. Lo riporta CNN, riprendendo la dichiarazione del segretario Judd Deere.

Le parole dalla Casa Bianca

"Al fine di permettere a tutti i Paesi di concentrare le proprie risorse nel rispondere alla sfida, economica e sanitaria, posta da Covid-19. Il direttore del National Economic Council e dell'U.S Sherpa per il G7 2020, Larry Kudlow ha informato i suoi colleghi che il G7 Leader Summit, previsto per giugno a Camp David, verrà svolto in teleconferenza. Seguendo quelle che sono le indicazioni del presidente Trump". Nell'occasione, Deere, ha aggiunto che anche gli incontri previsti per aprile e maggio si terranno con le stesse modalità.

“Agire insieme”

Questa sarà la prima volta che i leader del G7 si incontreranno in videoconferenza. La decisione è legata alle misure prese per limitare la diffusione del coronavirus. Inoltre, in questo modo i Paesi potranno limitare il dispendio di risorse necessarie per spostarsi e preparare il G7, liberando gli staff dei vari capi di stato dall'obbligo di viaggiare ed esporsi al rischio del contagio. Durante una videoconferenza preliminare, i leader hanno approvato l'alternativa virtuale all'incontro, trovandosi d'accordo sulla necessità di mettere in campo tutto ciò che sarà necessario ("whatever it takes") per combattere il coronavirus. "Agendo insieme, - hanno dichiarato - lavoreremo per risolvere i rischi sanitari ed economici causati dalla pandemia da covid-19, preparando la strada per un forte recupero, crescita economica e prosperità".