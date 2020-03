Coronavirus, in Spagna oltre 5mila contagi e 136 vittime

Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Spagna, il Paese europeo che al momento sta registrando il maggior numero di casi dopo l’Italia. Il numero dei contagiati si attesta a 5.700, mentre le persone decedute sono 136, secondo i dati del ministero della Sanità riportati dal quotidiano spagnolo El Pais (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE DI SKY TG24). Da ieri, 13 marzo, la Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dell’epidemia e ha disposto la chiusura delle scuole, mentre la Catalogna - prima comunità autonoma spagnola a prendere una tale decisione - ha decretato l’isolamento di tutta la regione. (LA MAPPA DEL CONTAGIO - LE FAQ DEL MINISTERO)

Zara chiude tutti i negozi nel Paese

Nel frattempo, per far fronte all’emergenza, la catena di negozi di abbigliamento spagnola Zara ha annunciato la chiusura di tutti i suoi punti vendita in Spagna. In aggiunta alle scuole, si è deciso di sospendere anche il campionato di calcio.

Oggi il Consiglio dei ministri

È convocato per oggi, 14 marzo, un Consiglio dei ministri durante il quale il governo dovrebbe varare ulteriori misura restrittive per contenere la diffusione dell’epidemia. L’esecutivo di Madrid potrà limitare il movimento di persone e veicoli, effettuare richieste di ogni tipo di merce, occupare momentaneamente industrie e locali di qualsiasi natura, limitare o razionare l’uso di servizi o il consumo di determinati prodotti ed emettere gli ordini necessari per garantire la fornitura dei mercati e il funzionamento dei servizi e dei centri di produzione.