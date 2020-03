Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di prigione. Il giudice James Burke avrebbe potuto condannare l’ex produttore di Hollywood da un minimo di cinque anni a un massimo di 29. Ha deciso di comminare 20 anni di reclusione per l'aggressione sessuale dell'assistente Miriam Hailey e tre anni per il rapporto sessuale non consensuale con l'aspirante attrice Jessica Mann. Le due pene dovranno essere scontate consecutivamente.

Le richieste della difesa

Weinstein, che aveva accusato un malore dopo il verdetto di colpevolezza e nei giorni scorsi ha subito un intervento per uno stent cardiaco, è stato portato in tribunale in sedia a rotelle. La difesa del produttore aveva chiesto alla corte di applicare il minimo della sentenza, cinque anni, alla luce dello stato di salute dell'ex produttore, delle sue attività filantropiche e del fatto che ogni pena più lunga avrebbe significato per il 67enne Weinstein la morte in prigione.