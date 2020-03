Prima la frenata in Nevada e poi il flop in South Carolina. Nonostante un’ottima partenza - con la vittoria in Iowa e il secondo posto in New Hampshire - Pete Buttigieg si ritira dalla corsa Dem per eleggere il candidato alla Casa Bianca delle presidenziali di Usa 2020. Oltre all’ex sindaco di South Bend, ha lasciato anche il miliardario Tom Steyer. Così, alla vigilia del Super Tuesday, il martedì in cui si voterà in 14 Stati tra cui California e Texas, restano 6 i democratici in lizza (SKY TG24 E LA STAMPA INSIEME PER RACCONTARE IL SUPER TUESDAY).

La resa di Buttigieg

Buttigieg, con l’8,2%, è arrivato quarto in South Carolina, dove ha raccolto il primo successo Joe Biden, premiato dal voto degli afroamericani. Il ritiro di 'Mayor Pete' è considerato dagli analisti prematuro, considerando che era in terza posizione come numero di delegati (25), dietro solo a Biden (48) e Bernie Sanders (56).

Qual è ora il ruolo di Buttigieg

Buttigieg, 38 anni, era il più giovane candidato presidenziale Dem e nonostante la poca esperienza è considerato un astro nascente della politica a stelle e strisce tanto che c’è chi aveva iniziato a paragonarlo a Barack Obama. Ora ci si interroga sul ruolo che avrà Buttigieg nella competizione Dem per Usa 2020. Ci si chiede se darà il suo endorsement a qualcuno o se verrà scelto come vice nella corsa alla Casa Bianca.

Trump: "I voti di Buttigieg andranno a Biden"

Domande alle quali sembra aver già risposto il presidente Donald Trump: ”Pete Buttigieg è fuori. Tutti i suoi voti del Super Tuesday andranno al sonnolento Joe Biden. Grande tempismo. Questo è il vero momento in cui i dem iniziano a mettere Bernie fuori gioco. Nessuna nomination, di nuovo!”, ha twittato Trump dopo il ritiro dell'ex sindaco di South Bend.