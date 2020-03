Porte chiuse al museo del Louvre, per tutta la giornata di domenica 1 marzo. Già dal mattino la struttura non aveva aperto, a causa di una "riunione di informazione" sul Coronavirus che aveva visto impegnati - secondo un annuncio ufficiale su Twitter - la direzione e i rappresentanti del personale. Tante file e disagi davanti agli ingressi sbarrati, con molti turisti che per ore sono rimasti in piedi, sotto la pioggia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Museo chiuso per tutto il giorno

La riunione è stata convocata per affrontare le "misure di prevenzione" riguardanti l'epidemia, "in seguito alle istruzioni ministeriali trasmesse dalle autorità". La direzione del museo parigino, il più visitato al mondo, nel pomeriggio ha poi reso noto che il museo sarebbe restato chiuso per tutto il giorno (LO SPECIALE DI SKY TG24 - LA MAPPA DEL CONTAGIO - LE FAQ DEL MINISTERO).

Le misure delle autorità francesi

Per contrastare l'epidemia, le autorità francesi fino a questo momento hanno vietato gli eventi pubblici di massa, annullando la mezza maratona e non le partite di calcio, ma senza includere nelle misure di prevenzione i musei.

⚠ Le musée du Louvre ne peut ouvrir ce dimanche 1er mars.



Nous vous invitons à écrire à Assistance-billetterie@louvre.fr pour obtenir un remboursement.



Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. pic.twitter.com/eTFDGoHrWG — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 1, 2020

Data ultima modifica 01 marzo 2020 ore 16:54