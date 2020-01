Jack Ma, il fondatore del gigante dell'e-commerce Alibaba, ha donato 100 milioni di yuan (poco più di 13 milioni di euro) tramite la fondazione che porta il suo nome alla ricerca e allo sviluppo del vaccino contro il nuovo coronavirus (I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - LA COSTRUZIONE DEGLI OSPEDALI IN TIMELAPSE). "Sappiamo che gli scienziati sono in corsa contro il tempo e non sarà un compito facile, dalla ricerca del vaccino alla produzione su larga scala e all'uso", ha detto Jack Ma in una nota citata dall'agenzia Xinhua.

Fondi per materiale sanitario e assicurazioni

Alibaba ha anche dato libero accesso alle proprie tecnologie di intelligenza artificiale che possono servire per lo sviluppo dei vaccini e delle medicine contro il nuovo coronavirus agli istituti pubblici. Nell'impegno contro l'epidemia, il gruppo fondato da Jack Ma ha già creato un fondo da un miliardo di yuan (130 milioni di euro) per le forniture di materiale sanitario e un fondo da 500 mila yuan (65 mila euro) per l'assicurazione al personale sanitario che combatte in prima linea contro il virus.

La donazione di Bill Gates

Nei giorni scorsi anche la Fondazione di Bill e Melinda Gates ha deciso di donare 10 milioni di dollari alla lotta contro il nuovo coronavirus. Metà della cifra sarà destinata alla Cina, l'altra metà all'Africa Centers for Disease Control and Prevention. "La somma sarà spesa "per aiutare i soccorritori in prima linea in Cina e in Africa a contenere la diffusione del nuovo virus", è scritto in un comunicato della fondazione.