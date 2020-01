La Cina ha annunciato di aver registrato la quarta vittima a causa del “virus misterioso” simile alla Sars. Secondo le autorità sanitarie locali la vittima è un 89enne. L'uomo, stando a quanto riferito in un comunicato stampa è deceduto nella città di Wuhan, il focolaio da dove si è diffuso il virus, dopo aver accusato difficoltà respiratorie.

15 casi infezione tra membri staff ospedaliero

Quindici membri dello staff ospedaliero di Wuhan, la città cinese dove si è diffusa l'epidemia di polmonite virale, sono state infettate dal coronavirus all'origine della malattia. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie di Wuhan dal proprio account Weibo, la piattaforma di social network più utilizzata in Cina, all'indomani della prima conferma della trasmissibilità del virus da uomo a uomo. Oltre ai quindici casi accertati, di cui uno in condizioni critiche, anche un sedicesimo membro dello staff medico è sospettato di avere contratto il virus ed è stato anch'egli ricoverato in quarantena come i suoi colleghi.

Primo caso sospetto anche in Australia

Anche in Australia, intanto, si registra il primo caso sospetto. Secondo quanto riporta la Abc, un uomo di ritorno dalla Cina presentava sintomi riconducibili al virus simile alla Sars che si è diffuso un Cina. L'uomo è stato messo in isolamento nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni sembra che fosse stato in viaggio a Wuhan, la città considerata il focolaio del virus.

La causa sarebbe un nuovo coronavirus

Stando a quanto riporta il The Guardian, il mistero focolaio di polmonite potrebbe essere causato da un nuovo tipo di coronavirus, una grande famiglia di virus in grado di portare allo sviluppo di diversi tipi di infezioni, più o meno gravi, dal comune raffreddore alla Sars. Il microorganismo è stato isolato da un team di ricercatori cinesi in un paziente tramite l’analisi di campioni di fluido polmonare, sangue e tamponi faringei. Secondo gli esperti il virus non si trasmetterebbe facilmente tra le persone e potrebbe determinare in alcuni soggetti lo sviluppo di gravi patologie. L’ipotesi della trasmissione interumana, da persona a persona, è stata confermata da diversi esperti.