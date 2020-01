Virus dalla Cina, allerta a Fiumicino: disposti controlli sui voli in arrivo. FOTO

Si aggrava il bilancio dell’epidemia scoppiata in Cina, a Wuhan, a causa di un nuovo coronavirus dello stesso ceppo della Sars: le vittime accertate nel Paese sono sei. In Italia, intanto, aumentano i controlli. Nell'aeroporto romano di Fiumicino, dove sono tre i voli diretti per Wuhan, è in vigore, come previsto dal Regolamento sanitario internazionale, la procedura per verificare l’eventuale presenza di casi sospetti a bordo dei voli