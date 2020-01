"Down, roll, Jump", scandisce Timea Kosztin durante la lezione di ginnastica e la sua cagnolina, Tesla, un pastore australiano in miniatura, la segue a pieno ritmo: si accuccia, rotola e salta e via così. Un esercizio difficile, chiamato "burpee" che Tesla sembra non avere alcuna difficoltà a fare. Siamo a San Jose, in California, Timea ha girato il video il 9 gennaio e poi lo ha pubblicato sulla pagina Instagram di Tesla, @teslatheminiaussie. La "mini aussie", racconta la sua padrona, ama i burpee, il frisbee, imparare nuovi giochi e divorare i dolcetti per cani. "Quando coach Tesla fa lezione, non puoi mancare", questa la didascalia del video postato su Instagram. Georgia, cane-vigile ferma le auto e fa attraversare i bambini. VIDEO