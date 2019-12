Ruba i giocattoli ai bambini, ma è il cane della polizia usato per le terapie. VIDEO

La polizia della città di Franklin, in Massachusetts, stava raccogliendo giochi e bambole durante il periodo di Natale per devolverli alla Santa Foundation, un'organizzazione di beneficenza per i bambini più bisognosi. Peccato che giorno dopo giorno qualcuno li faceva sparire. Come spiega il Time, le indagini non sono durate molto: il ladro era proprio il cane della polizia usato per le terapie.

Colto in flagrante

Ben Franklin, questo il suo nome, è stato colto in flagrante dai suoi stessi colleghi, che hanno anche pubblicato un video su Facebook per testimoniare il 'furto'. Nel filmato si vede il cane che porta a spasso per i corridoi del dipartimento una bambola nella culla. Gli altri giochi rubati erano nascosti sotto una scrivania. "La nostra struttura è chiusa a chiave, quindi è stato semplice capire che era Ben. Quando ha visto i giocattoli, ha pensato che fossero suoi", ha detto il vicecapo del dipartimento James Mil.

"Un raggio di sole"

Ben è un cane usato per tranquilizzare le persone in situazioni di stress. Lavora soprattutto nelle scuole, a contatto con i bambini, ed è bravissimo. "È come quando a una festa arriva quel ragazzo che tutti amano. Ben è come un raggio di sole", ha concluso Mil.