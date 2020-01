A Berlino è tutto pronto per la conferenza di pace organizzata per provare a risolvere la crisi in Libia. Un vertice a cui partecipano tutti i principali protagonisti politici che gravitano intorno allo scacchiere libico, tra cui i due leader Khalifa Haftar (CHI È) e Fayez al-Sarraj. Proprio il capo del governo libico di unità nazionale, in una intervista alla Dpa, prima dell'inizio del summit ha detto: "Una lunga esperienza ci fa essere dell'avviso che ci sia da dubitare della serietà dell’altra parte”, un chiaro riferimento, pur senza citarlo direttamente, al generale Haftar, l’uomo forte della Cirenaica. Sarraj ha aggiunto su di lui: "Tutti sanno che aspira al potere ad ogni costo" (A MOSCA NESSUN ACCORDO RAGGIUNTO).

Sarraj: europei arrivati tardi e divisi

Sarraj, al Welt am Sonntag, ha poi detto che "l'Europa deve fare autocritica. Gli europei sono arrivati troppo tardi". Il primo ministro si è mostrato deluso anche per le divergenze delle posizioni in Europa sulla questione libica, con la Francia più favorevole al rivale Haftar. "Ci saremmo aspettati che la Ue si schierasse in modo chiaro contro l'offensiva di Khalifa Haftar, e che aiutasse a risolvere la crisi attuale” (CONTE: DIALOGO EFFICACE, MEGLIO DELLE ARMI).

Papa Francesco: stop a violenze

Papa Francesco, parlando in Piazza San Pietro dopo la recita dell'Angelus, ha rivolto un pensiero al vertice in Germania: "Oggi si svolge a Berlino una conferenza volta a discutere della crisi in Libia. Auspico vivamente che questo vertice, così importante, sia l'avvio di un cammino verso la cessazione delle violenze e una soluzione negoziata che conduca alla pace e alla tanto desiderata stabilità del Paese".

Salta conferenza stampa congiunta

Intanto è emerso che è saltata la conferenza stampa congiunta prevista alla fine del vertice di Berlino. Secondo l’Ansa, che cita fonti diplomatiche, Angela Merkel chiuderà il summit incontrando i giornalisti insieme al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Al Arabiya ha anticipato alcuni punti contenuti nella bozza della dichiarazione finale: dovrebbe esserci l’esortazione "alle parti libiche a fermare tutte le ostilità contro le strutture petrolifere" del Paese. Ieri la National Oil Corporation libica è stata costretta su pressione del generale Khalifa Haftar a chiudere i terminal petroliferi della Cirenaica.

Di Maio: blocco export petrolio indebolisce i libici

Al suo arrivo a Berlino, prima del vertice, ha parlato anche il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio: "Il blocco delle esportazioni di petrolio indebolisce la Libia e il popolo libico, una delle poche entrare che ha la Libia per sostenere i suoi cittadini”, ha detto, aggiungendo che l’Italia è pronta “a ospitare la prossima riunione per implementare il processo politico" in Libia. Secondo il ministro, "vari Paesi dell'Ue sono pronti a mettere in atto una missione di monitoraggio per far rispettare l'embargo. In Libia non devono entrare più armi. Nell'ambito dell'ombrello Onu e con precise regole sul cessate il fuoco e sullo stop alla vendita delle armi, penso che l'Italia possa far parte di una missione di interposizione". Dopo il bilaterale con il suo omologo egiziano Sameh Shoukry, ha infine aggiunto che "con la Conferenza di Berlino la diplomazia è di nuovo al centro, la conferenza rimette al centro la soluzione politica. Quando si dialoga attorno a un tavolo i Paesi Ue avanzano, quando c'è una guerra arretrano".