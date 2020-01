Tra i paesi al mondo dove è meglio crescere un bambino l'Italia si colloca solo al 16esimo posto. A sostenerlo il report annuale Best Country che ha valutato 73 nazioni in 65 diverse categorie. I risultati si basano sulle interviste di oltre 20mila persone nelle Americhe, in Asia, Europa, Medio Oriente e Africa. Gli intervistati sono stati divisi equamente in diversi gruppi per ottenere una rappresentazione accurata delle opinioni in ogni nazione.

Danimarca, Svezia e Norvegia in testa

Il rapporto è stato realizzato dall'US News & World Report, dal gruppo BAV e dalla Wharton School dell'Università della Pennsylvania. I paesi dell'Europa del Nord sono quelli che dominano la classifica, con Danimarca, Svezia e Norvegia che hanno conquistato il primo, il secondo e il terzo posto. La Danimarca è considerato il miglior posto dove mettere su famiglia grazie alle sue "generose politiche di congedo di maternità e paternità", così come per l'assistenza sanitaria e l'istruzione gratuite. Svezia e Danimarca sono state elogiate per ragioni simili, come ad esempio per i loro solidi programmi di assistenza sociale e i bassi tassi di criminalità, Canada e Paesi Bassi sono rispettivamente al quarto e al quinto posto, seguiti da Svizzera, Nuova Zelanda, Australia e Austria.

Kazakistan in coda alla classifica

Gli Stati Uniti sono stati classificati al 18esimo posto, ottenendo "voti bassi" per la sicurezza, l'accessibilità economica, la stabilità politica e l'uguaglianza del reddito. Ma sono le tensioni razziali e un "elettorato sempre più polarizzato" i principali responsabili di una posizione così bassa, così come le morti per armi da fuoco, incluse le sparatorie nelle scuole. In coda, tra i peggiori paesi al mondo dove crescere un bambino troviamo invece il Kazakistan, seguito dal Libano, il Guatemala, il Myanmar e l’Oman.

Svizzera miglior paese al mondo in assoluto

Tra i migliori paesi al mondo in assoluto, la Svizzera si è aggiudicata il primo posto per il quarto anno consecutivo, mentre il Canada è salito al secondo posto. Giappone, Germania e Australia hanno completato i primi cinque, con il Regno Unito al sesto posto gli Stati Uniti al settimo posto. L'Italia, invece, si posiziona al 17esimo posto.