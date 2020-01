La pioggia è finalmente arrivata in alcune regioni dell'Australia (LE FOTO), devastate da mesi di incendi boschivi, e ci si aspetta che la pioggia aiuti i vigili del fuoco impegnati in una durissima lotta contro il fuoco.

Accanto ai vigili del fuoco che rischiano la vita ogni giorno, c’è la gente comune che fa il possibile per rendersi utile e ci sono anche gli eroi a quattro zampe impegnati in prima linea per salvare altri animali dagli incendi boschivi.

La storia di Taylor

Tra loro c’è Taylor, uno Springer Spaniel inglese di 4 anni addestrato praticamente dalla nascita a salvare altre vite. Arriva dal Nuovo Galles del Sud, la zona maggiormente colpita dal fuoco ed è un esperto nella ricerca dei koala. Ne ha già salvati tanti grazie al suo incredibile olfatto e al suo addestratore Ryan Tate che fin da cucciolo lo ha abituato ad una ricompensa ogni volta che odorava feci o pelliccia dei Koala.

Oggi quel fiuto gli ha permesso di trovare e salvare molti animali in difficoltà. Al comando “Trova Koala” Taylor scatta e inizia la sua missione. Da settembre ad oggi ha già fatto rintracciare diversi marsupiali, portati poi al Koala Hospital di Port Macquarie, una struttura specializzata nella cura di questi animali.

Il problema per la specie, che potrebbe arrivare a rischiare l'estinzione resta però altissimo. Si stima infatti che il 30% delle piante di eucalipto, habitat naturale di questo simpatico orso australe, siano andate distrutte nelle fiamme. Taylor questo per fortuna non lo sa e la sua missione andrà avanti fino a che ce ne sarà bisogno. Poi, finalmente, potrà godersi la sua meritata ricompensa.